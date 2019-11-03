Варламов помог "Айлендерс" одержать девятую победу подряд в чемпионате НХЛ

ТАСС, 3 ноября. "Баффало" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу на шестой минуте забросил Дерик Брассар, отличившийся в пятом матче подряд.

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов оформил 26-й шатаут в карьере, отразив все 26 бросков, и одержал пятую победу в сезоне.

"Айлендерс" одержали девятую победу подряд и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков после 13 игр. "Баффало" идет четвертым с 20 очками после 15 встреч.

В следующем матче "Айлендерс" 6 ноября примут "Оттаву", "Баффало" 8 ноября дома сыграет с "Тампой".