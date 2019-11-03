Шайбы Радулова и Гурьянова принесли "Далласу" победу в матче НХЛ против "Монреаля"

ТАСС, 3 ноября. "Даллас" победил "Монреаль" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российские форварды Александр Радулов (16-я минута) и Денис Гурьянов (39, 51), а также Миро Хайсканен (56). У проигравших отличился Арттури Лехконен (57).

Радулов забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 9 очков (5 шайб + 4 передачи). Гурьянов забросил третью и четвертую шайбу в сезоне, всего в его активе 6 (4+2) очков.

"Даллас" одержал шестую победу в последних семи матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков после 16 игр. "Монреаль" идет восьмым на Востоке с 16 очками после 14 встреч.

В следующем матче "Даллас" 6 ноября примет "Колорадо", "Монреаль" в этот же день дома сыграет с "Бостоном".

В другом матче дня "Каролина" дома проиграла "Нью-Джерси" со счетом 3:5. Российский форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевым пасом, всего на его счету в текущем сезоне 15 (6+9) очков, его результативная серия составляет четыре матча.