Шайба и передача Проворова не спасли "Филадельфию" от проигрыша "Торонто" в матче НХЛ

ТАСС, 3 ноября. "Филадельфия" проиграла "Торонто" в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Каспери Капанен (6-я минута), Джейсон Спецца (38) и Митчелл Марнер (46), победный буллит реализовал Андреас Юнссон. У проигравших отличились российский защитник Иван Проворов (16), Клод Жиру (24) и Трэвис Санхейм (41). Серия буллитов длилась 22 броска.

Проворов забросил третью шайбу в сезоне, также он записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету 9 очков (3 шайбы + 6 передач). Его партнер по команде форвард Герман Рубцов результативными действиями не отметился. Нападающий "Торонто" Илья Михеев сделал голевую передачу и довел количество набранных очков в сезоне до 11 (4+7).

"Филадельфия" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 14 очков после 13 игр. "Торонто" идет восьмым с 17 очками в 15 встречах. В следующем матче "Филадельфия" 6 ноября примет "Каролину", "Торонто" в этот же день дома сыграет с "Лос-Анджелесом".

В других матчах дня "Бостон" на своей площадке победил "Оттаву" (5:2), а "Калгари" в гостях был сильнее "Коламбуса" (3:0).