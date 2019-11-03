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Бой Ковалев - Альварес

Боксеру Ковалеву не потребовалась медицинская помощь после нокаута от Альвареса

Россиянин проиграл нокаутом в 11-м раунде
Сауль Альварес и Сергей Ковалев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сауль Альварес и Сергей Ковалев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российскому боксеру Сергею Ковалеву не потребовалась медицинская помощь после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

Команда Ковалева от оперативной помощи отказалась.

Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. В активе 29-летнего Альвареса 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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Бой Ковалев - Альварес
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