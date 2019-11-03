Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 4,5 тысяч бегунов из 18 стран принимают участие в ежегодном марафоне в Сочи

Среди бегунов - мэр города

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Около 4,5 тысяч человек из 18 стран принимают участие в международном марафоне, который стартовал в Сочи. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье один из организаторов забега.

"Забег стартовал. Всего 4,5 тысячи бегунов, среди них мэр Сочи, другие представители администрации и топовые бегуны", - рассказал он.

Дистанция забега - 42 км. Пробежав ее, каждый финиширующий получит памятную медаль. Для гостей подготовлена шоу-программа, развлекательные и спортивные площадки, мастер-классы, зоны для детей.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в связи с проведением традиционного легкоатлетического забега частично перекрыта для проезда автотранспорта центральная часть города.

Марафон в Сочи - крупнейшее спортивное событие на юге России. Ежегодно он собирает более 20 тыс. участников. Мероприятие проводится в четвертый раз.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Бой Ковалев - Альварес
Цзю: российский боксер Ковалев не смог реализовать план на бой с Альваресом
Бывший абсолютный чемпион мира считает, что россиянину не хватило "физики" в поединке с мексиканцем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС