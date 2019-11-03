Около 4,5 тысяч бегунов из 18 стран принимают участие в ежегодном марафоне в Сочи

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Около 4,5 тысяч человек из 18 стран принимают участие в международном марафоне, который стартовал в Сочи. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье один из организаторов забега.

"Забег стартовал. Всего 4,5 тысячи бегунов, среди них мэр Сочи, другие представители администрации и топовые бегуны", - рассказал он.

Дистанция забега - 42 км. Пробежав ее, каждый финиширующий получит памятную медаль. Для гостей подготовлена шоу-программа, развлекательные и спортивные площадки, мастер-классы, зоны для детей.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в связи с проведением традиционного легкоатлетического забега частично перекрыта для проезда автотранспорта центральная часть города.

Марафон в Сочи - крупнейшее спортивное событие на юге России. Ежегодно он собирает более 20 тыс. участников. Мероприятие проводится в четвертый раз.