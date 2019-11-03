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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Воронина осталась довольна своим результатом на 5000 м на чемпионате России

Спортсменка стала первой со временем 6 минут 54,80 секунды

КОЛОМНА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Наталья Воронина довольна своим победным результатом на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в воскресенье.

Воронина стала первой, показав время 6 минут 54,80 секунды. Второе место заняла Елена Сохрякова (7.10,16), третьей стала Ольга Граф (7.15,35).

"Результатом очень довольна, это мое лучшее время здесь в Коломне, никогда не выбегала тут из семи минут. Сегодня мне самой очень понравилось то, как бежала. Очень правильно смогла разложить круги и технически, и по секундам", - отметила Воронина.

"Бег сегодня удался, может быть, как раз не надо сильно настраиваться, заморачиваться перед дистанцией. На сегодняшний день шла и думала - ну "пятерка", зачем ее бежать, конкуренции нет, и так знаю, что буду бегать эту дистанцию на Кубке мира. Рассуждала, стоит ли вообще выходить или лучше поберечь силы, но с тренером договорились, что все-таки побегу спокойно. В итоге почувствовала, что смогу бежать и получился вот такой отрыв от второго места", - заключила спортсменка.

25-летняя Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года. В прошлом сезоне она заняла третье место в общем зачете Кубка мира на длинных дистанциях (3000 м и 5000 м).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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