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Зимние олимпийские виды спорта

Воронина примет участие во всех этапах КМ по конькобежному спорту в сезоне-2019/20

Спортсменка отметила, что главным турниром сезона станет чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити

КОЛОМНА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Наталья Воронина намерена выступить на всех этапах Кубка мира по конькобежному спорту в нынешнем сезоне. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в воскресенье.

В прошлом сезоне Воронина заняла третье место в общем зачете Кубка мира на длинных дистанциях (3000 м и 5000 м).

"В этом сезоне выхожу на все старты, буду на всех этапах Кубка мира. Главный турнир сезона, конечно, чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити. Тем более, что он пройдет на моем любимом льду", - рассказала Воронина.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк Сити пройдет 13-16 февраля.

Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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