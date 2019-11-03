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Единая лига ВТБ

Баскетболист "Химок" Эванс стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ

Форвард набирал в среднем 12 очков и делал семь подборов в прошедшем месяце
Джереми Эванс Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Джереми Эванс
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Джереми Эванс признан самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

"Химки" начали сезон с пяти побед подряд в матчах Единой лиги ВТБ. Эванс набирал в среднем 12 очков и делал семь подборов.

"Очень приятная новость! Но это заслуга всей команды, что мы неплохо начали сезон. Главное - продолжить побеждать. И я приложу для этого все свои силы и всю энергию", - признался Эванс.

В воскресенье "Химки" проведут домашний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

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