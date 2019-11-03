Московское "Динамо" стало семикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом

ТАСС, 3 ноября. Московское "Динамо" обыграло архангельский "Водник" со счетом 4:2 в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Москве в ледовом дворце "Крылатское" в присутствии 2459 зрителей.

В составе "Динамо" голы забили Владислав Тарасов (9-я и 30-я минуты), Янис Бефус (47) и Виктор Чернышев (68). У "Водника" отличился Андрей Климкин (17), Артем Шеховцов (41).

Кубок России по хоккею с мячом проводится с 1992 года, в 1937-1941, 1946-1954, 1983-1991 годах проводился Кубок СССР. "Динамо" является 13-кратным обладателем Кубка СССР (1937, 1938, 1940, 1941, 1947-1954, 1987) и в рекордный седьмой раз стало обладателем Кубка России (2005, 2006, 2008, 2011, 2011, 2012, 2019). В активе хабаровского "СКА-Нефтяника" и "Водника" по шесть трофеев.

"Динамо" также является 15-кратным чемпионом СССР (1935/36, 1950/51, 1951/52, 1960/61-1964/65, 1966-67, 1968-69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1977/78), шестикратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1974/75-1976-77, 2005/06, 2007/08, 2008/2009), трехкратным обладателем Кубка мира (2006, 2007, 2013) и семикратным чемпионом России (2005/06 - 2012/13).