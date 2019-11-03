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Летние олимпийские виды спорта

Велогонщик Ганна во второй раз за день установил мировой рекорд в гонке преследования

В финальном заезде спортсмен показал время 4 минуты 02,647 секунды
Филиппо Ганна EPA-EFE/Leszek Szymanski
Описание
Филиппо Ганна
© EPA-EFE/Leszek Szymanski

ТАСС, 3 ноября. Итальянец Филиппо Ганна во второй раз за день установил мировой рекорд в финале индивидуальной гонки преследования на первом этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Минске.

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В финальном заезде Ганна показал время 4 минуты 02,647 секунды. Ранее в квалификации 23-летний итальянец преодолел дистанцию за 4.04,252.

До него мировой рекорд принадлежал американцу Эштону Лэмби - 4.05,423, который был установлен 7 сентября на Панамериканских играх в Боливии.

Ганна является трехкратным чемпионом мира (2016, 2018, 2019). Этот мировой рекорд стал четвертым в карьере, по этому показателю он опередил Лэмби (3).

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Летние олимпийские виды спорта
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