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ATP

Теннисисты Рублев и Хачанов уступили в финале турнира в Париже в парном разряде

В решающем матче россияне уступили французам Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю
Андрей Рублев и Карен Хачанов EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Андрей Рублев и Карен Хачанов
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 3 ноября. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли французам Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу французов, которые были посеяны на турнире под седьмым номером. 

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Эрбер находится на 23-м месте парного рейтинга АТР, в его активе 15 титулов на турнирах под эгидой организации. Также 28-летний француз в паре с Маю становился победителем на всех турнирах серии Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2019), Открытого чемпионата Франции (2018), Уимблдона (2016) и Открытого чемпионата США (2015). 37-летний Маю является третьей ракеткой мира в парном разряде, записав в свой актив 26 титулов АТР (два в этом сезоне).

В активе 22-летнего Рублева (158) победа на Кубке Кремля в 2015 году в паре с Дмитрием Турсуновым. На турнирах серии Большого шлема Рублев доходил до третьего круга Открытого чемпионата США (2017) в паре с Хачановым. 23-летний Хачанов (194) не становился победителем турниров в парном разряде, в 2018 году в паре с Рублевым он дошел до финала турнира серии "Мастерс" в Майами. В 2018 году Хачанов стал победителем турнира в Париже в одиночном разряде.

Турнир завершится 3 ноября финальной встречей в одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Денисом Шаповаловым. Призовой фонд соревнований составляет €5,2 млн.

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