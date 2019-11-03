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Футбол в России

"Мордовия" продлила безвыигрышную серию в ФНЛ до семи матчей, проиграв "Спартаку-2"

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых

ТАСС, 3 ноября. Московский "Спартак-2" со счетом 2:0 обыграл саранскую "Мордовию" в домашнем мачте 21-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голами в матче отметились Максим Глушенков (35-я минута) и Александр Руденко (74).

"Мордовия" не может выиграть седьмой матч кряду в ФНЛ, потерпев шесть поражений и один матч сыграв вничью, последний раз саранская команда одерживала победу 21 сентября в домашнем матче против ивановского "Текстильщика" (1:0). 

В турнирной таблице ФНЛ столичная команда поднялась на 12-е место, набрав 23 очка, "Мордовия" идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 14 очков. В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 9 ноября, саранский клуб в этот же день примет на своем стадионе московское "Торпедо".

В другом матче игрового дня томская "Томь" разгромила владивостокский "Луч" со счетом 4:0.

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Российский футбол
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