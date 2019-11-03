Барышева: российские конькобежцы готовы завоевать медали уже на первом этапе Кубка мира

КОЛОМНА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Сборная России способна претендовать на медали уже на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, об этом говорят результаты чемпионата страны. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Чемпионат России по конькобежному спорту завершился в Коломне в воскресенье. Турнир является для российских спортсменов отборочным стартом на Кубок мира. Первый этап Кубка мира состоится 15-17 ноября в Минске.

"Сборная России на чемпионате страны выступила в полном и сильнейшем составе, все лидеры команды приняли участие в турнире и подошли к нему в неплохой форме. Что касается результатов, то они соответствуют самым высоким мировым стандартам на текущий момент. Российские конькобежцы накануне старта этапов Кубка мира находятся в хорошей форме, и вполне можем ожидать от нашей команды медалей уже на первом этапе Кубка мира", - сказала Барышева.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России также отметила результаты Артема Арефьева. На дистанции 1000 метров он показал время 1 минута 10,13 секунды и стал третьим, уступив Павлу Кулижникову (1.08,63) и Виктору Муштакову (1.10,13). На дистанции 500 метров Арефьев установил новый юниорский рекорд России и стал вторым (34,70), уступив только Кулижникову (34,51).

"Приятно удивил наш молодой спортсмен Артем Арефьев, мы ожидали, что он ворвется в основной состав сборной России, но не думали, что это произойдет столь стремительно, как на этом чемпионате. Он стабильно показывает высокие результаты на дистанции 500 метров, составляет прямую конкуренцию рекордсмену мира Кулижникову, является достойным раздражителем для Виктора Муштакова и Руслана Мурашова. Дистанция 1000 метров удавалась ему чуть хуже, но на чемпионате России прогресс у Арефьева был очевиден", - добавила Барышева.