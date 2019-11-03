Европейский союз дзюдо намерен подписать соглашение о сотрудничестве с Удмуртией

ИЖЕВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Европейский союз дзюдо, федерации дзюдо России и Удмуртской Республики намерены подписать соглашение о развитии данного вида спорта. Об этом рассказал в воскресенье журналистам глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

"Мы с главой Удмуртии планируем заключить соглашение о развитии дзюдо на ближайшие 5 лет. Там будут указаны не только меры по развитию спорта высших достижений, но и также будет часть о семейном дзюдо", - сказал Соловейчик.

Кроме того, соглашение, по словам собеседника, будет направлено на развитие массовых занятий этим видом спорта. "Я очень рад, что такое понимание мы находим у власти, не во всех регионах так. Соглашение будет подписано между Европейским союзом дзюдо, Федерацией дзюдо Удмуртской Республики и Федерацией дзюдо России", - уточнил он.

С 1 по 3 ноября в Ижевске проходит первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях участвуют представители более 30 стран. В воскресенье проходят схватки, в которых выявляют сильнейших в пяти весовых категориях. Россия на данный момент лидирует в медальном зачете, в активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и одна бронзовая медали, у ближайших преследователей из Грузии два золота и два серебра.