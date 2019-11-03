Минское "Динамо" потерпело крупнейшее поражение в КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву"

УФА, 3 ноября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 9:1 разгромил минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе уфимцев отличились Никита Сошников (13-я и 47-я минуты), Александр Кадейкин (13, 51), Владимир Жарков (16), Захар Арзамасцев (19), Линус Умарк (22), Тему Хартикайнен (28) и Дмитрий Кугрышев (37). У "Динамо" шайбу забросил Владислав Еременко (36). На 19-й минуте встречи защитник минского клуба Олег Евенко был удален до конца игры за драку. Кугрышев набирает очки за результативность в четвертом матче подряд (две шайбы + пять голевых передач).

"Динамо" проиграло в 11-м матче кряду, повторив клубный антирекорд. Последний раз минчане побеждали 3 октября в домашней игре против челябинского "Трактора" (5:3). "Динамо" впервые в КХЛ проиграло с разницей в восемь шайб, предыдущим антирекордом команды было поражение со счетом 1:8, которое минчане потерпели 17 января 2016 года в матче против омского "Авангарда".

В турнирной таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" идет четвертым, набрав 31 очко в 25 матчах. Минское "Динамо" находится на предпоследнем, 11-м месте Западной конференции, в активе белорусской команды 18 очков после 24 игр.

В следующем матче "Салават Юлаев" сыграет 12 ноября на выезде с рижским "Динамо", минское "Динамо" в тот же день примет нижегородское "Торпедо".