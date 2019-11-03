Мяус назвал закономерной победу "Динамо" в Кубке России по хоккею с мячом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Победа московского "Динамо" в Кубке России по хоккею с мячом закономерна. Таким мнением с ТАСС поделился исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

Финальная встреча турнира прошла в воскресенье, "Динамо" победило архангельский "Водник" со счетом 4:2.

"Результат всегда заслужен, можно сделать много конспирологических версий, но счет на табло, "Динамо" больше хотело, оно и выиграло, - сказал Мяус. - Я думаю, что у "Динамо" есть игроки, которые определяют исход встреч, в центре поля это Сергей Шабуров, Янис Бефус, на правом борту Максим Василенко очень здорово смотрелся, в последние годы вообще он прибавляет. В нападении Никита Иванов, который любой команде может доставить неприятности за счет дриблинга, движения, и Владислав Тарасов на острие. У "Водника" сегодня блистали Евгений Дергаев, Максим Анциферов, но у "Динамо", на мой взгляд, на сегодняшний день больше исполнителей и лучше было движение, так что победа заслуженная, с чем я их и поздравляю, команда создается, когда есть обойма опытных и молодых игроков, поэтому все закономерно".

Также Мяус отметил высокую посещаемость финального матча Кубка России. "Больше всего мне понравилось, что было много зрителей, на нашей трибуне были болельщики из Архангельска, динамовских, приезжих, - сказал он. - На награждении мы увидели губернатора Архангельской области, в этой части мне больше понравился антураж".

Встреча прошла в Москве в ледовом дворце "Крылатское" в присутствии 2459 зрителей.

Кубок России по хоккею с мячом проводится с 1992 года, в 1937-1941, 1946-1954, 1983-1991 годах проводился Кубок СССР. "Динамо" является 13-кратным обладателем Кубка СССР (1937, 1938, 1940, 1941, 1947-1954, 1987) и в рекордный седьмой раз стало обладателем Кубка России (2005, 2006, 2008, 2011, 2011, 2012, 2019).