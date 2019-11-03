Россиянин Ризаев занял третье место в общем зачете Кубка мира по BMX-фристайлу

ТАСС, 3 ноября. Российский райдер Ирек Ризаев стал третьим в общем зачете Кубка мира по BMX-фристайлу.

Заключительный этап Кубка мира проходил в китайском Чэнду, российские спортсмены не сумели попасть в тройку призеров. По итогам сезона Ризаев набрал 3970 очков. Победителем общего зачета Кубка мира стал американец Джастин Доуэлл (5030 очков), второе место занял австралиец Брэндон Лоупос (4090).

Мужская сборная России заняла третье место в рейтинге наций (6160). На первой строчке расположилась команда США (8640), на второй - сборная Австралии (7910). Также российская команда заняла третью строчку в зачете олимпийской квалификации (6900), на первой позиции в рейтинге финишировала сборная США (9150), вторыми стали спортсмены из Австралии (7900).

Женская сборная России также заняла третье место в общем зачете наций, набрав 4620 очков. Первое место заняли американские спортсменки (11330), второй стала команда Германии (7550). В зачете олимпийской квалификации россиянки стали четвертыми (4920). Победу одержала сборная США (11320), второе место заняла команда Германии (8100), третье - Великобритании (5390).

Победу в индивидуальном зачете Кубка мира у женщин одержала американка Ханна Робертс (5700), второе место заняла ее соотечественница Перрис Бенегас (5630), замкнула тройку Лара Мари Лессманн из Германии (5280). Лучший результат из россиянок показала Елизавета Посадских, по итогам сезона она заняла седьмое место в общем зачете (3210).