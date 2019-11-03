Победа на 10000 метров на чемпионате России стала неожиданной для конькобежца Захарова

КОЛОМНА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров признался, что победа на дистанции 10000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту стала для него неожиданной. Об этом Захаров рассказал ТАСС в воскресенье.

32-летний Захаров в воскресенье победил на дистанции 10000 метров на чемпионате России, показав время 13 минут 02,74 секунды. Второе место занял Данила Семериков (13.06,01), третьим стал Александр Румянцев (13.06,76). Ранее Захаров стал третьим на дистанции 5000 метров и занял второе место в масс-старте.

"Я скинул 20 секунд с личного результата, но на самом деле ни на что сегодня не рассчитывал и не ожидал. Чемпионат России подошел к концу, главные свои задачи я уже выполнил - отобрался на дистанции 5000 метров и масс-старте, попробовал себя в командной гонке, а сегодня была как контрольная тренировка. Тренер дал установку, и надо было его не разочаровать. Наша группа под руководством Виктора Сивкова старается развивать эту сложную и конкурентоспособную дисциплину, у нас собралась классная команда - Данила Семериков, Саша Румянцев, с нами тренируется много молодых ребят, так что с каждым годом прогрессируем и развиваемся", - сказал Захаров.

"Мне очень хочется поехать на Олимпийские игры. Да, нас не пригласили в том году, у многих после этого изменилось отношение к Международному олимпийскому комитету, но от всего этого Олимпийские игры не перестали быть самыми важными, самыми статусными соревнованиями. Я придерживаюсь взглядов Пьера де Кубертена, моя мотивация - приехать в Пекин, пожать руку Томасу Баху (глава МОК) и победить", - добавил спортсмен.

Захаров является чемпионом Олимпиады 2014 года по шорт-треку в эстафете. В прошлом сезоне он занял третье место в Кубке мира по конькобежному спорту в зачете масс-стартов.