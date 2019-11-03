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Зимние олимпийские виды спорта

Союз конькобежцев России рассчитывает на успешное открытие международного сезона

Первый этап Кубка мира по этому виду спорта пройдет в Минске 15-17 ноября
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассчитывает на успешный старт российских спортсменов на международных соревнованиях в нынешнем сезоне. Такое мнение Кравцов высказал ТАСС в воскресенье после завершения чемпионата России по конькобежному спорту.

Чемпионат России по конькобежному спорту завершился в воскресенье в Коломне. Турнир являлся для россиян отборочным стартом на первые этапы Кубка мира.

"Особых неожиданностей не было, наши лидеры подтвердили свои возможности, все было достаточно предсказуемо. Мы всегда рассчитываем на хороший старт, у нас в команде собраны мировые лидеры, особенно сильна спринтерская команда. Сейчас еще появились новые молодые ребята, в частности [Артем] Арефьев. Рассчитываем, что откроем сезон достаточно успешно", - отметил Кравцов.

"В Коломне всегда отличный лед, спортсмены там обычно показывают очень хорошие секунды. И организация на самом высоком уровне, как на турнирах по конькобежному спорту, так и на соревнованиях по шорт-треку", - добавил собеседник ТАСС.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в Минске 15-17 ноября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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