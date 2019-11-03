Сборная России завоевала 10 медалей на первенстве Европы по дзюдо в Ижевске

ИЖЕВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо победила в общекомандном медальном зачете на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет, которое проходило с 1 по 3 ноября в Ижевске. Россияне завоевали 10 медалей - четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

В заключительный день соревнований россияне остались без наград высшего достоинства, однако в весовой категории до 90 кг у юношей бронзовые медали завоевали Юрий Божа и Роман Донцов. Пятое место в категории свыше 78 кг у девушек заняла Анна Гущина, аналогичный результат в категории до 100 кг у юношей показал Виталий Плешаков. "Я очень рад, что завоевал бронзовую медаль, хотелось в финал выйти, но чуть не получилось, соперник из Венгрии в полуфинале "поймал" меня на иппон (самая высокая оценка приема в дзюдо, "чистая победа" - прим. ТАСС). В схватке [за третье место] я добыл бронзу двумя задними подножками - это мой коронный прием", - рассказал журналистам после поединка Донцов.

На втором месте в общекомандном медальном зачете расположились венгры (три золотые и две бронзовые медали), на третьем - спортсмены из Грузии (две золотые медали, одна серебряная и две бронзовые).

В пятницу россияне выиграли пять медалей. Победы в финальных поединках одержали Дарья Пичкалева (весовая категория до 48 кг), Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг) и Мурад Чопанов (весовая категория до 66 кг). В категории до 57 кг у девушек серебро досталось Данне Нагучевой, в категории до 60 кг у юниоров Аюб Блиев также занял второе место.

Во второй день турнира спортсмены из России добавили в копилку сборной три награды. Золотую медаль в весовой категории до 81 кг у юниоров завоевал Турпал Тепкаев, серебро в категории до 73 кг досталось Аюбу Хажалиеву, бронзовую медаль у девушек в категории до 63 кг получила Анастасия Коляденкова.

Также в воскресенье организаторы соревнований в Ижевске передали флаг проведения турнира хорватскому городу Пореч, где пройдет турнир с 13 по 15 ноября 2020 года. "Я хочу поблагодарить команду главы Удмуртии и федерацию за огромный труд, потому что провести такие соревнования в Ижевске - очень трудно. Надо было привезти сюда спортсменов, организовать все, чтобы успешно выступать на соревнованиях, все это было сделано вашим трудом. Благодарю всех, кто приложил руку к этим результатам", - сказал журналистам глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Соревнования столь высокого уровня впервые прошли в Удмуртии. Ранее Россия дважды организовывала первенства Европы до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. В Ижевск приехали спортсмены из более чем 30 стран, талисманом был выбран речной бобр по имени Дан. На молодежном континентальном первенстве 2018 года в Дьёре (Венгрия) российская команда завоевала девять медалей (три золотые), заняв первое место в общекомандном зачете.