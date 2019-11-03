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Футбол в России

"Евпатория" вышла на первое место в чемпионате Крыма по футболу после 12-го тура

В гостевом матче 12-го тура команда на выезде победила "Фаворит - ВД Кафа" со счетом 2:0

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. "Евпатория" возглавила турнирную таблицу чемпионата Крыма по футболу, выиграв со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура у клуба "Фаворит - ВД Кафа" из Феодосии.

Забитые мячи на счету Андрея Васяновича (69-я минута) и Николая Хомича (78, с пенальти).

В других матчах тура "Крымтеплица" обыграла "Океан" (4:1), "Кызылташ" победил "Инкомспорт" (3:1), а "Севастополь" выиграл у "ТСК-Таврии" (3:2).

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 29 очков, далее следуют "ТСК-Таврия" (27), "Крымтеплица" (21), "Севастополь" (21), "Кызылташ" (18), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Океан" (5) и "Инкомспорт" (4).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".

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Российский футбол
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