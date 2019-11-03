Футболист "Брешии" Балотелли покинул поле во время матча из-за расистских оскорблений

ТАСС, 3 ноября. Итальянский нападающий "Брешии" Марио Балотелли ушел с поля из-за расистских оскорблений в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу с "Вероной". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Gazzeta dello Sport.

Встреча прошла в Вероне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, Балотелли отметился голом. По информации источника, 29-летний нападающий услышал в свой адрес оскорбления с трибуны и в ответ запустил мяч в сторону откуда доносились оскорбления. По пути в раздевалку Балотелли остановили одноклубники. Арбитр встречи был вынужден прервать матч на несколько минут.

Балотелли перешел в "Брешию" в августе нынешнего года на правах свободного агента, в текущем сезоне он провел пять матчей и забил два гола. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель". В составе "Интера" он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010), вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в "Ницце" и "Марселе", сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

"Брешия" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав семь очков в 10 матчах. "Верона" идет девятой, имея в активе 15 очков после 11 встреч.