Тренер мужской сборной России по дзюдо доволен результатом команды на юниорском ЧЕ

ИЖЕВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России Вячеслав Шишкин доволен выступлением команды на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет в Ижевске, однако считает, что представители команды могли лучше выступить в последний день соревнований. Об этом Шишкин рассказал журналистам в воскресенье после окончания состязаний.

Российская команда завоевала в Ижевске 10 медалей, одержав победу в общекомандном медальном зачете. Семь из 10 наград в копилку сборной принесли юноши (три золота, два серебра и две бронзы). В заключительный день за медали боролись три российских спортсмена. Двое - Юрий Божа и Роман Донцов - в весовой категории до 90 кг и Виталий Плешаков в категории до 100 кг. Божа и Донцов заняли третьи места, Плешаков - пятое.

"Последний день немного смазанный, потому что мы обычно выступаем ровно, а получилось, что мы в первые два дня сделали хороший задел - три золота, два серебра - и в последний день у нас шансы были в [категории] до 90 килограмм сделать финал, но не получилось. <…> Тем не менее, общий результат нас устраивает", - сказал Шишкин.

Он также отметил, что огорчен результатам спортсменов, которые не смогли завоевать медали на первенстве. "У нас есть люди, которые остались без медалей, которые могли показать выше результат, за них обидно, потому что от этих соревнований зависит их дальнейшая карьера, дальнейшие старты", - добавил наставник.

Соревнования в Ижевске проходили с 1 по 3 ноября, в Удмуртию приехали дзюдоисты из более чем 30 стран. Турнир столь высокого уровня впервые прошел в Ижевске.