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Автогонки

Сборная России стала победителем первых в истории Международных автоспортивных игр

Российские автогонщики завоевали одну золотую и две бронзовые награды

ТАСС, 3 ноября. Команда России выиграла первые в истории Международные автоспортивные игры, которые завершились в воскресенье в итальянском городе Кампаньяно-ди-Рома.

Российские автогонщики завоевали одну золотую и две бронзовые награды. Соревнования проводились в семи дисциплинах. Участие в играх приняли представители 49 стран.

Золото завоевал Клим Гаврилов в гонке Touring Car Cup, бронза в активе Олеси Ващук и Владислава Бушуева, которые стали третьими в дисциплине Karting Slalom Cup, а также Ильи Федорова, ставшего третьим в дисциплине Drifting Cup.

Второе место в общем зачете разделили команды Австралии и Италии (по 1-0-1), третье - сборные Японии, Нидерландов и Украины, в активе которых по одной золотой награде.

Международные автоспортивные игры организованы Международной автомобильной федерацией (FIA).

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Автогонки
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