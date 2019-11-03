Более 140 работников спортивной отрасли стали участниками семинара по ГТО в Алуште

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 140 человек, работающих в спортивной отрасли, стали участниками семинара-совещания по вопросам реализации комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Алуште. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили организаторы мероприятия.

Семинар-совещание стартовал 2 ноября в Федеральном спортивном центре "Крымский", участники мероприятия прибыли в Алушту из 80 субъектов Российской Федерации. В программу семинара вошли более 10 тематических сессий по вопросам организации работы в электронной базе данных комплекса ГТО, Всероссийского портала ГТО и подсистемы "Электронное судейство", тестирования инвалидов по нормативам комплекса ГТО, научно-методического сопровождения комплекса ГТО, подготовки обновленных государственных требований к уровню физической подготовленности населения, реализации комплекса ГТО на 2020-2021 гг. и другим вопросам в рамках реализации комплекса ГТО.

Открыли семинар заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова и заместитель генерального директора - руководитель департамента внедрения комплекса ГТО АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов. На мероприятии выступили вице-президент Паралимпийского комитета России Сергей Евсеев, генеральный директор АНО "Стань чемпионом" Александр Назаров и представители других организаций.

"Мы с вами счастливые люди, мы занимаемся полезным и интересным делом. Всем предлагаю быть готовыми, что вскоре в Центры тестирования ГТО придут миллионы людей. Ведь мы все для этого делаем. Сейчас в государстве одно из стратегических направлений - это создание условий для занятий физической культурой", - отметила Томилова.

"В январе мы перешагнем отметку в 3 млн значкистов, это достижение, которое является результатом нашей совместной работы. Что же касается популяризации комплекса среди детей, то в скором времени мы рассчитываем создать мультипликационный сериал, посвященный здоровому образу жизни, в котором талисманы комплекса ГТО станут главными персонажами. Ключевой посыл для детей и их родителей - это занятия спортом и физкультурой", - сообщил заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" и руководитель Департамента внедрения комплекса ГТО Александр Карпов.

Семинар завершится 4 ноября.