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Летние олимпийские виды спорта

Российские спортсмены завоевали 34 медали на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

В активе российских пловцов 15 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград
Владимир Морозов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Владимир Морозов
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сборная России по плаванию завоевала 34 награды на шестом этапе Кубка мира по плаванию. Соревнования проходили в Казани.

В активе российских пловцов по итогам этапа 15 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали Анна Егорова (400 м свободным стилем), Мария Темникова (200 м брассом), Дарья Устинова (200 м свободным стилем), Арина Суркова (50 и 100 м баттерфляем), Григорий Тарасевич (100 м на спине), Даниил Пахомов (200 м баттерфляем), Владислав Гринев (100 м свободным стилем), Антон Чупков (100 и 200 м брассом) Михаил Вековищев (100 м баттерфляем), Владимир Морозов (50 м свободным стилем и 50 м на спине), еще две золотые награды завоевали две российские команды в смешанной эстафете - команда в составе Каменевой, Устиновой, Гринева, Вековищева победила на дистанции 4 по 400 м свободным стилем, а команда в составе Сурковой, Каменевой, Тарасевича и Чупкова выиграла на дистанции 4 по 100 м свободным стилем.

Серебро завоевали Валерия Саламатина (400 м свободным стилем), Дарья Чикунова (200 м брассом), Дарья Муллакаева (200 м свободным стилем), Каменева (50 и 100 м на спине), Темникова (100 м брассом), Антон Никитин (400 м свободным стилем), Морозов (100 м свободным стилем), Владимир Кудряшов (200 м баттерфляем), Андрей Жилкин (50 м баттерфляем) и Вековищев (200 свободным стилем).

Бронза досталась Устиновой (200 м на спине), Каменевой (50 м брассом), Александру Красных (200 и 400 м свободным стилем), Тарасевичу (50 и 200 м на спине), Вековищеву (100 свободным стилем) и Петру Жихареву (200 м баттерфляем).

Заключительный этап Кубка мира по плаванию пройдет в Дохе с 7 по 9 ноября.

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