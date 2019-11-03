Сальников отметил высокий уровень организации этапа Кубка мира по плаванию в Казани

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Шестой этап Кубка мира (FINA) по плаванию прошел в Казани на высоком организационном уровне. Такое мнение выразил в воскресенье журналистам президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Второй год проводится этап Кубка мира в Казани, я хочу сказать, что организация соревнований здесь на самом высоком уровне. Заслуженно Казань сейчас считается уже водной столицей России. Здесь проводился чемпионат мира в 2015 году и юношеский чемпионат Европы, много-много других соревнований. Казань выиграла право на проведение чемпионата мира по короткой воде в 2022 году и в 2025 будет проводить опять чемпионат мира по водным видам спорта", - сказал он.

Президент федерации добавил, что этап Кубка мира прошел успешно для российских пловцов. Многие из них смогли поставить различные рекорды. Среди них Антон Чупков, Арина Суркова и Владислав Гринев. По словам Сальникова, высокую оценку организации соревнований дал президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

"Для нас этот зимний сезон достаточно напряженный, но могу сказать, что шестой этап Кубка мира прошел успешно, еще спортсменам предстоит один этап, который пройдет в Дохе. Лидерство в мужском разделе сейчас уверенно держит Владимир Морозов. Я думаю, что через какое-то время мы сможем его поздравить. Это будет не первое его достижение", - добавил Сальников.

Шестой этап Кубка мира по плаванию проходил в Казани с 1 по 3 ноября. В активе российских пловцов 15 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Седьмой, завершающий этап пройдет в Дохе (Катар) с 7 по 9 ноября.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, в 2025 году соревнования также пройдут в столице Татарстана. Казань принимает этапы Кубка мира с 2018 года.