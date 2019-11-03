Чепик: Казань с каждым годом повышает уровень проведения этапов Кубка мира по плаванию

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Шестой этап Кубка мира Международной федерации плавания (FINA) в Казани прошел на еще более высоком уровне, чем в прошлом году, спортсмены чувствовали себя комфортно в столице Татарстана. Такое мнение высказал журналистам в воскресенье главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Шестой этап Кубка мира прошел в Казани с 1 по 3 ноября. "Очень комфортно, с каждым годом [организация] набирает обороны, планку держит, все лучше и лучше", - сказал он.

"Здесь были и хорошие результаты и не очень хорошие. Через день ребята начинают стартовать на чемпионате России, мы посмотрим, какая динамика - кто показал сейчас хороший [результат], а что будет через день и наоборот. То есть это пробный такой вариант", - отметил Чепик.

"Мы ожидаем увидеть какие-то новые имена [на чемпионате России]. Потому что, во-первых, это отбор на чемпионат Европы на короткой воде. Но у нас основные наши лидеры вряд ли будут участвовать, поэтому ждем новые имена. Наверное, я думаю, что команда поедет в основном молодая", - сказал он.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в Дохе (Катар) с 7 по 9 ноября.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, в 2025 году соревнования также пройдут в столице Татарстана. Казань принимает этапы Кубка мира с 2018 года.