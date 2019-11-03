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Летние олимпийские виды спорта

Глава Европейского союза дзюдо назвал победы сборной России на ЧЕ в Ижевске ожидаемыми

На счету россиян 10 медалей

ИЖЕВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик назвал победу сборной России в общекомандном медальном зачете первенства Европы среди спортсменов в возрасте до 23 лет в Ижевске закономерной, однако в дальнейшем ситуация, по его мнению, может измениться. Об этом Соловейчик рассказал журналистам в воскресенье после окончания соревнований.

Россияне на домашнем турнире завоевали 10 медалей, в том числе четыре золотые, и одержали победу в общекомандном медальном зачете.

"Россия - один из лидеров европейского дзюдо, поэтому то, что Россия будет с медалями, одним из лидеров соревнований, ожидаемо. Но это не будет правилом. Это показатель состояния наших спортсменов на сегодняшний день и других спортсменов. Но сегодня соперники сойдут с пьедестала, а завтра начнут заново тренироваться и не факт, что через год будет у нас такой же результат", - сказал Соловейчик.

Он также отметил высокую конкуренцию среди спортсменов в Европе, что дает им возможность в медальном зачете на Олимпийских играх выступать успешнее соперников. "Есть очень хорошее развитие дзюдо в Европе и очень высокая конкуренция, которая дает возможность на протяжении двух Олимпиад европейским странам выигрывать в медальном зачете у азиатов и конкурентов с других континентальных союзов", - добавил глава спортивной организации.

Соревнования столь высокого уровня впервые прошли в Удмуртии. Ранее Россия дважды организовывала первенства Европы до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. В Ижевск приехали спортсмены из более чем 30 стран, талисманом был выбран речной бобр по имени Дан. На молодежном континентальном первенстве 2018 года в Дьёре (Венгрия) российская команда завоевала девять медалей (три золотые), заняв первое место в общекомандном зачете.

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Летние олимпийские виды спорта
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