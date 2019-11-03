Реванш "ястребов". "Динамо" уступило "Авангарду", не сумев продлить серию из пяти побед

"Авангард" еще утром объявил о том, что все билеты на игру проданы, во многом этому поспособствовали и болельщики "Динамо", которые зачастую вели себя громче поклонников "Авангарда". Матчи между командами давно носят принципиальный характер, в 2012 году команды встречались в финальной серии Кубка Гагарина. Московская команда тогда отыгралась со счета 1-3 в серии и завоевала трофей, но по мнению болельщиков "Авангарда" бело-голубые сделали это при помощи неких сторонних сил. Поклонники омской команды даже писали письмо в Федерацию хоккея России с просьбой расследовать ход серии.

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" переиграл московское "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и прервал пятиматчевую победную серию столичной команды. Встреча прошла в Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина в присутствии 5417 зрителей.

Кроме того, "Авангард" был полон решимости взять реванш за поражение в Москве 29 октября со счетом 0:1. Тренерский штаб "Динамо" по сравнению с той игрой произвел только одну перестановку - вместо нападающего Александра Петунина на лед вышел Иван Муранов. В составе "Авангарда" защитник Никита Пивцакин заменил своего коллегу по амплуа Егора Мартынова.

С первых минут хозяева действовали на максимальных скоростях, вынуждая ошибаться хоккеистов "Динамо". В одной из первых смен редкую для себя оплошность допустил капитан бело-голубых Вадим Шипачев. После его неточной передачи игроки "Авангарда" втроем вышли на ворота Ивана Бочарова, но переиграть вратаря не смогли. По истечении четырех минут игры нападающий хозяев Сергей Шумаков грубо атаковал защитника Егора Зайцева в зоне "Динамо", за что получил двухминутное удаление, которое реализовал Юусо Хиетанен.

"Авангард" продолжил давление и отыгрался менее чем через две минуты - вызванный на Кубок Карьяла Кирилл Семенов оказался самым расторопным в сутолоке у ворот "Динамо". После этого два периода практически полностью проходили под диктовку "Авангарда", но хоккеисты омской команды смогли воплотить весомый игровой перевес только в одну заброшенную шайбу, в большинстве отличился Тэйлор Бек. На второй минуте заключительной двадцатиминутки Свен Андригетто забросил третью шайбу, после этого "Авангард" успокоился.

Сначала Хиетанен сократил разрыв в счете, а затем Дмитрий Яшкин в меньшинстве сравнял результат.

"Динамо" пропустило вперед СКА

Третий период проходил с перевесом гостей, но получив численное преимущество за пять с половиной минут до конца периода, динамовцы слишком долго определяли пятерку, которая выйдет на лед, за что были наказаны командным штрафом. При игре 4 на 4 Бек практически с той же точки, откуда забрасывал свою первую шайбу, оформил дубль. "На Бека просто надо было выкатываться", - отметил главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов, отвечая на вопрос ТАСС на послематчевой пресс-конференции.

"Одного третьего периода достаточно, чтобы понять, что много тем для разговора. Мы сделали два подарка, на какое-то время просто застыли", - подчеркнул главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

Бек не забрасывал на протяжении 12 игр подряд, в последних двух матчах на его счету три шайбы. "Я не забрасывал долго, у меня было много штанг иногда. Наконец-то шайба залетела в ворота", - сказал нападающий "Авангарда".

Динамовцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но серьезного финального штурма организовать не сумели. "Авангард" ушел на перерыв на первый этап Евротура лидером дивизиона Чернышева, набрав 34 очка в 25 играх. "Динамо" же уступило первую строчку дивизиона Боброва СКА, который по буллитам на своем льду переиграл рижское "Динамо". На одно очко от бело-голубых отстает столичный "Спартак", который прервал серию из шести побед подряд в субботу, проиграв "Адмиралу" (3:4).

"Сейчас мы немного отдохнем и затем готовы и мотивированы начать новую победную серию. Сразу после паузы будут очень важные игры. Я думаю, что в целом мы играли достаточно хорошо. Выиграли несколько игр у сильных соперников, хорошо провели поездку на Дальний Восток", - отметил Хиетанен.

Следующие матчи "Динамо" и "Авангард" проведут 12 ноября. "Авангард" на выезде сыграет с лидером Восточной конференции казанским "Ак Барсом", а "Динамо" примет нижнекамский "Нефтехимик", выигравший восемь последних игр.

"Трактор" сменил Скудру на Юрзинова-младшего

После субботнего поражения от екатеринбургского "Автомобилиста" (3:5) руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить главного тренера Петериса Скудру за неудовлетворительные результаты команды. Под руководством 46-летнего специалиста "Трактор" в текущем сезоне одержал 10 побед, при этом уступив в 17 матчах. После 27 игр "Трактор" занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе. Скудра был назначен главным тренером 19 апреля 2019 года, подписав однолетний контракт.