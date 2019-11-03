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Летние олимпийские виды спорта

Слова тренера помогли Чупкову успешно выступить на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Российский пловец стал первым на дистанциях 100 и 200 м брассом
Антон Чупков Рустам Кильсинбаев/ТАСС
Описание
Антон Чупков
© Рустам Кильсинбаев/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Пловец Антон Чупков считает, что ему удалось успешно выступить на этапе Кубка мира по плаванию (FINA) в Казани благодаря правильным словам тренера перед стартом. Об этом он сообщил журналистам после церемонии награждения.

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Антон Чупков стал первым на дистанциях 100 и 200 м брассом, а также в составе российской команды в смешанной эстафете 4 по 100 м свободным стилем.

"Все победы тяжело даются, большой объем работы на тренировках, на соревнованиях, что дальше будет, не представляю даже, еще куча стартов. Надеюсь, не меньше будет радости и побед, будем стараться. Форма, в принципе, неплохая, думал, будет хуже, если честно, но тренер во мне не сомневался. Тренер у меня может правильные слова подобрать, он у меня человек опытный и перед каждым стартом, перед каждой дистанцией мне говорит всегда что-то такое, что хорошо меня настраивает", - сказал он.

По словам Чупкова, проведение этапа Кубка мира в России - это большой плюс для российских спортсменов. Благодаря этому молодые пловцы получают опыт международных стартах.

Этап Кубка мира в Казани завершился смешанной эстафетой. Российская команда в составе Сурковой, Каменевой, Тарасевича и Чупкова выиграла на дистанции 4 по 100 м свободным стилем. "Всегда очень круто плыть в эстафете, люблю эстафеты - вcегда за команду, именно в эстафете тоже можно перебороть себя и показать крутой результат и вырвать золото. Спасибо ребятам за эстафету - все у нас плыли после личных дистанций, все сейчас отработали по-честному, из-за этого мы и выиграли", - добавил спортсмен.

Шестой этап Кубка мира по плаванию проходил в Казани с 1 по 3 ноября. Седьмой, завершающий этап пройдет в Дохе (Катар) с 7 по 9 ноября. В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, в 2025 году соревнования также пройдут в столице Татарстана. Казань принимает этапы Кубка мира с 2018 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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