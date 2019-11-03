Стартует Суперсерия с участием молодежной сборной России по хоккею и команд канадских лиг

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ежегодная Суперсерия из шести матчей между молодежной сборной России (хоккеисты не старше 20 лет) и сборными трех юниорских канадских лиг начнется в ночь на вторник. С 2016 года она носит название CIBC Canada Russia Series.

Молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина проведет по две встречи со сборными трех юниорских лиг Канады. 5 и 6 ноября россияне сыграют со сборной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), 8 и 12 ноября - со сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL), 14 и 15 ноября - со сборной Западной хоккейной лиги (WHL).

Суперсерия проводится с 2003 года, российские хоккеисты четырежды одерживали в ней победу (2010, 2012, 2014, 2018), в 2005 и 2006 годах сборная России проиграла все шесть встреч. Самым неудобным соперником для россиян является сборная OHL (7 побед, 25 поражений), впервые сборная России обыграла команду OHL лишь в 2012 году (2:1). Лучший баланс личных встреч у российской команды со сборной QMJHL (15 побед, 17 поражений), в матчах с командой WHL россияне одержали 11 побед при 21 поражении.

Начиная с 2011 года победитель турнира определяется по набранным очкам по сумме шести матчей. В случае равенства очков в заключительной встрече для выявления победителя назначается серия буллитов. Ранее такое случалось один раз - в 2017 году. Победу в серии штрафных бросков одержали канадцы.

Проверка перед ЧМ

Основной задачей серии является подготовка к чемпионату мира среди молодежных сборных, который пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. На мировом первенстве сборная России сыграет с канадцами в одной группе. Также соперниками россиян по групповому этапу станут команды Германии, США и Чехии.

В состав сборной России на Суперсерию вошли 24 игрока, выступающие в российских клубах: вратари - Данил Исаев ("Локомотив", КХЛ), Амир Мифтахов ("Барс", ВХЛ), Глеб Носов ("Зауралье", ВХЛ); защитники - Глеб Бабинцев ("Зауралье", ВХЛ), Данил Валитов ("Автомобилист", КХЛ), Михаил Гордеев ("Сочи", КХЛ), Никита Зоркин ("СКА-Нева", ВХЛ), Антон Малышев ("Буран", ВХЛ), Степан Островский ("Адмирал", КХЛ), Даниил Пыленков ("Витязь", КХЛ), Сергей Телегин ("Югра", ВХЛ); нападающие - Родион Амиров ("Салават Юлаев", КХЛ), Максим Грошев ("Нефтехимик", КХЛ), Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все - "СКА-Нева", ВХЛ), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба - ЦСКА, КХЛ), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба - "Динамо" (Москва), КХЛ), Павел Ротенберг ("Динамо" (Санкт-Петербург), ВХЛ), Егор Степанов ("Челмет", ВХЛ), Максим Соркин ("Звезда", ВХЛ), Захар Шабловский ("Спартак", КХЛ).

В Канаде к составу российской сборной присоединятся семь игроков, выступающих за североамериканские клубы: Егор Замула ("Калгари Хитмен", WHL), Никита Охотюк ("Оттава 67", OHL), нападающие Егор Афанасьев ("Виндзор Спитфайр", OHL), Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", QMJHL), Дмитрий Завгородний ("Римуски Осеаник", QMJHL), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута, NCAA (США)), Егор Соколов ("Кейп Бретон Иглз", QMJHL), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс",QMJHL). Представители канадских юниорских лиг имеют право сыграть только против сборной своей же лиги.

Параллельно с 8 по 10 ноября пройдет Турнир четырех наций в Хельсинки. Состав российской сборной на это соревнование не выглядит слабее, чем на Суперсерию. В Финляндию отправятся имеющие постоянную игровую практику в "Локомотиве" Григорий Денисенко и Даниил Мисюль, а также Даниил Журавлев из "Ак Барса" и защитник ЦСКА Александр Романов.

Канадцам же в Суперсерии не помогут несколько хоккеистов с опытом игры в НХЛ в этом сезоне. За команду WHL не сыграют третий номер драфта 2019 года Кирби Дак ("Чикаго") и пятый номер драфта 2018 года Барретт Хэйтон ("Аризона"). Сборной QMJHL не поможет защитник Ноа Добсон ("Айлендерс"). Примет участие в Суперсерии партнер Завгороднего по звену, первый номер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ драфта 2020 года Алексис Лафренье. Он является лучшим бомбардиром Главной юниорской лиги Квебека текущего сезона, набрав 43 (12 голов + 31 голевая передача) очка в 18 играх.