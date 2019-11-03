Канадская шорт-трекистка Бутен установила мировой рекорд на дистанции 500 м на этапе КМ

ТАСС, 4 ноября. Канадская спортсменка Ким Бутен обновила мировой рекорд на дистанции 500 м в четвертьфинальном забеге первого этапа Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Спортсменка показала результат 41,936 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал британке Элиз Кристи (42,335), она установила его 14 ноября 2016 года на турнире в Роттердаме.

В финале Бутен победила с результатом 42,336 секунды, завоевав золотую медаль. Второе место заняла китаянка Цюй Чуньюй, третье - Лара ван Рёйвен.

Бутен является серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года. В активе 24-летней спортсменки также одна серебряная и пять бронзовых наград чемпионатов мира.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.