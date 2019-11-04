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Допинг в спорте

CAS рассмотрит дело ходока Иванова против РУСАДА 13 декабря

Спортсмен ранее был дисквалифицирован на три года

ТАСС, 4 ноября. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского ходока Александра Иванова против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоятся 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В марте пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики сообщила, что Иванов дисквалифицирован на три года. В соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА 26-летний спортсмен был признан нарушившим антидопинговые правила на основании отклонений в паспорте крови. Позднее Иванов подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА.

Помимо дела Иванова, CAS 3 декабря проведет слушания по делу российского тренера по легкой атлетике Андрея Еременко против РУСАДА.

Отсчет дисквалификации Иванова начался с 2 мая 2017 года (даты временного отстранения). Аннулированию подлежат все результаты Иванова в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. Иванов завоевал золото чемпионата мира 2013 года и серебро чемпионата Европы 2014 года.

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РоссияДопинг
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