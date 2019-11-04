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Лига чемпионов

Французский арбитр Буке назначен на матч Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус"

Встреча пройдет 6 ноября в Москве

ТАСС, 4 ноября. Французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Локомотивом" и итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Гийом Деба и Жюльен Паселли, резервным арбитром - Франк Шнайдер. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будут Бенуа Мийо и Жером Брисар.

Встреча между "Локомотивом" и "Ювентусом" пройдет 6 ноября на "РЖД-Арене", начало - 20:55 мск.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей. Лидирует "Ювентус", имеющий семь баллов. Столько же в активе у испанского "Атлетико", замыкает таблицу немецкий "Байер", на набравший очков.

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