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Лига Европы

Французский арбитр Бастьен назначен на матч Лиги Европы "Краснодар" - "Трабзонспор"

Встреча пройдет 7 ноября в Краснодаре

ТАСС, 4 ноября. Французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между российским "Краснодаром" и турецким "Трабзонспором". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Хишам Закрани и Фредерик Акет, резервный арбитр - Эрик Ваттеллье. Встреча между российским клубом и "Трабзонспором" пройдет 7 ноября в Краснодаре, начало игры - в 20:55 мск.

В первой встрече, прошедшей 24 октября, "Краснодар" одержал гостевую победу со счетом 2:0. В турнирной таблице группы С после трех туров "Краснодар" занимает третье место, набрав три очка. Лидирует швейцарский "Базель" (7), второе место занимает испанский "Хетафе" (6), замыкает турнирную таблицу "Трабзонспор" (1).

Матч венгерского "Ференцвароша" и российского ЦСКА рассудит македонская бригада арбитров во главе с Александаром Ставревым. Ассистентами главного судьи выступят Марьян Кировски и Деян Костадинов, резервным арбитром назначен Димитар Мецкаровски. Встреча группы H пройдет 7 ноября в Будапеште, начало - в 23:00 мск.

В первом матче команд, который прошел 24 октября в Москве, ЦСКА уступил со счетом 0:1. После трех туров ЦСКА не набрал очков и замыкает турнирную таблицу группы H. Возглавляет таблицу испанский "Эспаньол", набравший семь очков, на втором месте болгарский "Лудогорец" с шестью баллами в активе, у "Ференцвароша" - четыре очка.

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