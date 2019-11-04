Президент ФК "Оренбург" опасается, что пауза на матчи сборных может пойти команде во вред

МОСКВА, 4 ноября. Ближайшая пауза на игры сборных может пойти во вред футболистам "Оренбурга". Такое мнение ТАСС высказал президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

Подопечные Владимира Федотова в последних пяти матчах чемпионата одержали три победы. Пауза наступит после матчей 16-го тура с 11 ноября.

"Есть тревожные мысли - как-то после этих пауз команда у нас не может собраться. Прошлый перерыв нам не пошел на пользу, поэтому опасения есть. Но команда показывает неплохой уровень футбола, так что думаю, с задачей на сезон справимся", - сказал Кияев.

В матче 15-го тура премьер-лиги "Оренбург" обыграл на выезде "Урал" со счетом 2:1 и поднялся на шестое место, набрав 18 очков.

"Это нужная победа и с турнирной точки зрения, и в психологическом плане, особенно после того, как мы неудачно сыграли с "Крыльями", проиграли кубковый матч очень обидно. Сейчас победа была очень нужна - она как глоток свежего воздуха. Первый гол уже на пятой минуте, конечно же, психологически помог, он всегда очень важен, после этого "Урал" стал более скованно играть, мы пытались ловить их на контратаках, и все получилось. Так что выскажу уважение нашему тренерскому штабу - все правильно сделали", - отметил президент "Оренбурга".

В составе победителей из-за дисквалификации не сыграл лучший бомбардир команды Джордже Деспотович. "Было некоторое волнение по поводу того, как перестроим тактику, как проявят себя те, кто сыграют впереди. На мой взгляд, все получилось - сыграли хорошо, не боялись идти в атаку. Что касается оценки выступления в первом круге, то всегда есть над чем работать, но твердая четверка есть", - подчеркнул Кияев.