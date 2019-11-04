Тренерский штаб "Зенита" постарается нивелировать сильные качества футболистов "Лейпцига"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб российского "Зенита" предпримет все меры, чтобы нивелировать сильные качества футболистов немецкого "Лейпцига" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

"Зенит" примет "Лейпциг" во вторник, начало - 20:55 мск. На данный момент у клуба из Санкт-Петербурга травмированы вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком.

"Есть небольшие микроповреждения после матча с ЦСКА (который завершился со счетом 1:1 - прим. ТАСС), - сказал Семак. - Не готовятся те, кто давно отсутствуют. Остальные все с большой долей вероятности примут участие [в матче]".

Главный тренер "Зенита" отметил преимущество немецкой команды в скорости. "Преимущество "Лейпцига" в скорости можно нивелировать. Можно стараться как-то играть с этим, но если идет игра один в один, то преимущество будет у того, кто готов лучше. Поэтому мы постараемся выбрать такую тактику, которая сможет нивелировать сильные качества игроков соперника", - подчеркнул Семак.

"Лейпциг" с шестью очками в активе лидирует в группе G после трех матчей, на второй строчке расположился "Зенит" (4 очка), на третьей - французский "Лион" (4), на четвертой - португальская "Бенфика" (3).