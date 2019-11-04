Шведский хоккеист Виклунд перешел в московский "Спартак"

ТАСС, 4 ноября. Шведский защитник Тобиас Виклунд перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 33-летним спортсменом рассчитан до конца сезона.

Виклунд перешел в московский клуб из немецкого "Кёльнер Хайе". В КХЛ игрок выступал также за екатеринбургский "Автомобилист", тольяттинскую "Ладу", пекинский "Куньлунь" и ханты-мансийскую "Югру". Всего на его счету 290 матчей в КХЛ, в которых он набрал 95 очков (33 шайбы + 62 голевые передачи).