Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Шведский хоккеист Виклунд перешел в московский "Спартак"

Последним клубом защитника был "Кёльнер Хайе"
Тобиас Виклунд (справа) Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Тобиас Виклунд (справа)
© Виталий Белоусов/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Шведский защитник Тобиас Виклунд перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 33-летним спортсменом рассчитан до конца сезона.

Виклунд перешел в московский клуб из немецкого "Кёльнер Хайе". В КХЛ игрок выступал также за екатеринбургский "Автомобилист", тольяттинскую "Ладу", пекинский "Куньлунь" и ханты-мансийскую "Югру". Всего на его счету 290 матчей в КХЛ, в которых он набрал 95 очков (33 шайбы + 62 голевые передачи).

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент ФК "Урал" Иванов имеет претензии к команде по поводу игры в обороне
В первом круге екатеринбургский клуб пропустил 29 голов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС