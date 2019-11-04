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Формула-1

Косаченко: внутрикомандная борьба в "Феррари" помогла Хэмилтону выиграть титул

Британец обеспечил себе шестую победу, став вторым в гонке Гран-при США

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Борьба пилотов "Феррари" - немца Себастьяна Феттеля и монегаска Шарля Леклера - между собой помогла британцу Льюису Хэмилтону из "Мерседеса" стать чемпионом "Формулы-1" в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала Оксана Косаченко, эксперт, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

В воскресенье Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". 34-летний Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. За два этапа до конца сезона Хэмилтон стал недосягаем в личном зачете для Боттаса.

"Не было доминирования [у Хэмилтона], было слишком много ошибок у Феттеля. Плюс помешала борьба Феттеля и Леклера - если бы они сразу договорились, что работаем на одного, тогда было бы интереснее. Но когда начались выяснения отношений внутри "Феррари", то стало понятно, что выиграет кто-то из "Мерседесов", и кто именно - очевидно. Но следующий год, который станет последним по действующим техническим правилам, будет интереснее, и "Феррари" определится с основным пилотом", - сказала Косаченко.

Хэмилтон завоевал шестой титул (второй результат в истории) и превзошел аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, на счету которого пять побед, больше только в активе немца Михаэля Шумахера - семь.

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл пять титулов (2014, 2015, 2017-2019). Всего на счету Хэмилтона 248 гонок в "Формуле-1", 150 попаданий на подиум, 83 победы и 87 поул-позиции.

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