"Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 4 ноября. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 0:0 с казанским "Рубином" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Для голкипера казанцев Юрия Дюпина этот матч стал седьмым в этом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) без пропущенных голов. "Рубин" в третий раз подряд завершил матч нулевой ничьей.
Вратарь "Крыльев Советов" Сергея Рыжиков провел 130-й "сухой" матч в высшем дивизионе чемпионатов России, по этому показателю он обогнал Сергея Овчинникова (129), лидером является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев - 206. Также эта игра для 39-летнего Рыжикова стала 329-й в премьер-лиге, что также вывело его на второе место по количеству матчей среди вратарей. Лидирует Акинфеев с 442 играми в активе, у Вячеслава Малафеева на счету 328 матчей. В высшем дивизионе чемпионата России Рыжиков выступал за такие клубы как подмосковный "Сатурн", махачкалинский "Анжи", московский "Локомотив", томскую "Томь" и казанский "Рубин", в составе которого четыре раза входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам года.
В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают шестую строчку, набрав 18 очков в 15 матчах. "Рубин" по итогам первого круга расположился на 11-м месте с 17 очками в активе.
В следующем туре "Крылья Советов" сыграют 9 ноября в гостях с московским "Спартаком", "Рубин" в тот же день примет московское "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|15
|9
|3
|3
|28-23
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Крылья Советов
|15
|5
|3
|7
|18-18
|18
|7
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|8
|Урал
|15
|5
|3
|7
|21-29
|18
|9
|Спартак
|14
|5
|3
|6
|16-15
|18
|10
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|11
|Рубин
|15
|4
|5
|6
|8-16
|17
|12
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|13
|Динамо
|15
|3
|6
|6
|11-16
|15
|14
|Тамбов
|15
|4
|2
|9
|16-22
|14
|15
|Ахмат
|15
|3
|5
|7
|10-21
|14
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13