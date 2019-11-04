"Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 4 ноября. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 0:0 с казанским "Рубином" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Для голкипера казанцев Юрия Дюпина этот матч стал седьмым в этом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) без пропущенных голов. "Рубин" в третий раз подряд завершил матч нулевой ничьей.

Вратарь "Крыльев Советов" Сергея Рыжиков провел 130-й "сухой" матч в высшем дивизионе чемпионатов России, по этому показателю он обогнал Сергея Овчинникова (129), лидером является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев - 206. Также эта игра для 39-летнего Рыжикова стала 329-й в премьер-лиге, что также вывело его на второе место по количеству матчей среди вратарей. Лидирует Акинфеев с 442 играми в активе, у Вячеслава Малафеева на счету 328 матчей. В высшем дивизионе чемпионата России Рыжиков выступал за такие клубы как подмосковный "Сатурн", махачкалинский "Анжи", московский "Локомотив", томскую "Томь" и казанский "Рубин", в составе которого четыре раза входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам года.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают шестую строчку, набрав 18 очков в 15 матчах. "Рубин" по итогам первого круга расположился на 11-м месте с 17 очками в активе.

В следующем туре "Крылья Советов" сыграют 9 ноября в гостях с московским "Спартаком", "Рубин" в тот же день примет московское "Динамо".