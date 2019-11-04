Баскетболисты ЦСКА одержали третью подряд победу в Единой лиге ВТБ, обыграв "Автодор"

МОСКВА, 4 ноября. Баскетболисты ЦСКА со счетом 103:79 обыграли саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Автодора" Элджин Кук, который набрал 33 очка, в составе столичной команды больше всех очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (19).

В турнирной таблице ЦСКА идет на пятом месте, одержав четыре победы в шести матчах, "Автодор" идет на последнем, 13-м месте, клуб потерпел четыре поражения в четырех матчах.

В следующем матче ЦСКА примет на своем паркете краснодарский "Локомотив-Кубань" 10 ноября. "Автодор" в этот же день дома сыграет с таллинским клубом "Калев".

В другом матче игрового дня петербургский "Зенит" в овертайме уступил нурсултанской "Астане" со счетом 108:109 и потерпел четвертое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. Разыгрывающий петербургской команды Дмитрий Хвостов после этого матча отдал 781 результативную передачу в матчах Единой лиги и занял первое место по этому показателю. Он опередил бывшего игрока ЦСКА Милоша Теодосича (776 передач в 144 играх), всего Хвостов провел в лиге 218 матчей. В турнирной таблице "Зенит" с двумя победами в шести матчах идет девятым, "Астана", одержавшая в четырех матчах две победы, занимает седьмое место.