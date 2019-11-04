"Нефтехимик" одержал рекордную девятую победу подряд, обыграв лидера КХЛ ЦСКА

ТАСС, 4 ноября. Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Зият Пайгин (10-я минута), Йонас Энлунд (18), Марат Хайруллин (55) и Ильдар Шиксатдаров (60). У гостей отличился Линден Вей (41).

"Нефтехимик" одержал девятую победу кряду и обновил личный рекорд по этому показателю. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов, восстановившись от травмы, в трех матчах подряд набирает очки (одна шайба + две передачи). В пяти последних матчах ЦСКА потерпел три поражения. Последний раз "Нефтехимик" побеждал армейцев 17 января 2018 года, одержав домашнюю победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице Восточной конференции "Нефтехимик" занимает пятое место, набрав 31 очко в 27 играх. ЦСКА является лидером Западной конференции с 39 очками в 25 матчах.

В следующей встрече "Нефтехимик" 12 ноября сыграет в гостях с московским "Динамо", ЦСКА в тот же день примет московский "Спартак".