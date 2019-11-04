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Сборные по хоккею

Канадская хоккейная лига не допустила россиянина Исхакова к участию в Суперсерии

Также сообщается, что еще четыре российских хоккеиста, выступающие в Северной Америке, получили разрешение на участие в матчах

ТАСС, 4 ноября. Российский хоккеист Руслан Исхаков не примет участие в матчах ежегодной Суперсерии между молодежной сборной России (хоккеисты не старше 20 лет) и сборными трех юниорских канадских лиг CIBC Canada Russia Series. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

Сообщается, что Канадская хоккейная лига (CHL) приняла отрицательное решение по вопросу участия 19-летнего Исхакова в матчах. Форвард выступает за Университет Коннектикута в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Также сообщается, что Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", QMJHL), Дмитрий Завгородний ("Римуски Осеаник", QMJHL), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", QMJHL) и Егор Соколов ("Кейп Бретон Иглз", QMJHL) получили разрешение на участие в матчах.

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