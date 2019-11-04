Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер ФК "Арсенал" Черевченко считает, что вратарь Шамов хорошо сыграл против "Спартака"

Голкипер провел третью игру за тульскую команду

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко считает, что голкипер команды Егор Шамов хорошо проявил себя в матче чемпионата России против московского "Спартака". Таким мнением тренер поделился с журналистами после игры в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Арсенал" со счетом 1:0 одержал гостевую победу над "Спартаком" в матче 15-го тура чемпионата России. 26 октября 25-летний голкипер тульской команды Шамов провел первую игру в Российской премьер-лиге (РПЛ) против грозненского "Ахмата" (1:1), а четырьмя днями позднее сыграл в гостевой встрече Олимп - Кубка России против екатеринбургского "Урала" (2:2; 4:5 - по пенальти).

"Это была его третья игра, первая в чемпионате была против "Ахмата". Он проявил себя с хорошей стороны, и у нас не было мысли его менять, - сказал Черевченко. - Ребята выполнили установку, сыграли дисциплинированно, при этом у "Спартака" были очень хорошие моменты, но вратарь выручил нас в двух моментах. Чуть поспокойнее сыграли, можно было забить и два, и три гола".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков после 15 игр. "Арсенал" набрал 19 баллов в 15 матчах и поднялся на шестую строчку.

В следующем туре "Спартак" 9 ноября примет самарские "Крылья Советов", "Арсенал" днем позднее сыграет дома с санкт-петербургским "Зенитом".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Капитан ФК "Спартак" Джикия считает, что борьба в чемпионате России не завершена
Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице и отстают от лидера на 15 очков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС