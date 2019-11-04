Тренер ФК "Арсенал" Черевченко считает, что вратарь Шамов хорошо сыграл против "Спартака"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко считает, что голкипер команды Егор Шамов хорошо проявил себя в матче чемпионата России против московского "Спартака". Таким мнением тренер поделился с журналистами после игры в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Арсенал" со счетом 1:0 одержал гостевую победу над "Спартаком" в матче 15-го тура чемпионата России. 26 октября 25-летний голкипер тульской команды Шамов провел первую игру в Российской премьер-лиге (РПЛ) против грозненского "Ахмата" (1:1), а четырьмя днями позднее сыграл в гостевой встрече Олимп - Кубка России против екатеринбургского "Урала" (2:2; 4:5 - по пенальти).

"Это была его третья игра, первая в чемпионате была против "Ахмата". Он проявил себя с хорошей стороны, и у нас не было мысли его менять, - сказал Черевченко. - Ребята выполнили установку, сыграли дисциплинированно, при этом у "Спартака" были очень хорошие моменты, но вратарь выручил нас в двух моментах. Чуть поспокойнее сыграли, можно было забить и два, и три гола".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков после 15 игр. "Арсенал" набрал 19 баллов в 15 матчах и поднялся на шестую строчку.

В следующем туре "Спартак" 9 ноября примет самарские "Крылья Советов", "Арсенал" днем позднее сыграет дома с санкт-петербургским "Зенитом".