Голландская легкоатлетка Гаффур приговорена к 8,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков

ТАСС, 4 ноября. Голландская бегунья Мадиэя Гаффур приговорена к тюремному заключению на 8,5 лет за контрабанду наркотиков на сумму €2 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

Гаффур была задержана в июне этого года на границе Нидерландов и Германии. В автомобиле спортсменки немецкие пограничники обнаружили 50 кг наркотических веществ на сумму €2 млн. В понедельник она была признана виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотиков и была осуждена на срок 8,5 лет.

Как заявила сама спортсменка, она думала, что перевозила допинг, и не имела понятия о том, что в ее машине находились наркотики. Также она отказалась называть имя человека, давшего ей наркотики, опасаясь за свою семью и друзей.

Гаффур принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, в составе сборной Нидерландов она не сумела пробиться в финал эстафеты 4х400 м. На ее счету бронзовая медаль на чемпионате Европы среди юниоров 2011 года.