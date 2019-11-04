Футболист "Лос-Анджелеса" Вела признан лучшим игроком сезона в MLS

ТАСС, 5 ноября. Мексиканский нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела признан самым ценным игроком сезона в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

В голосовании принимали участие представители СМИ, футболисты и тренеры. 30-летний мексиканец набрал 69,61% голосов. Вторым стал шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович (14,11%). Третье место в голосовании занял нападающий "Атланты" Хосеф Мартинес (6,97%).

"Лос-Анджелес" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 34 матчей 72 очка, в плей-офф клуб дошел до полуфинала, где уступил "Сиэтлу" со счетом 1:3. Вела стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, забив 34 мяча и обновив рекорд по количеству голов, также на его счету 15 результативных передач. В плей-офф он сумел забить дважды и отдать одну результативную передачу. В финале плей-офф MLS "Сиэтл" сыграет с "Торонто", матч пройдет 10 ноября.

Вела стал первым мексиканским футболистом в истории, завоевавшим приз самому ценному игроку MLS. Также он является лучшим бомбардиром MLS среди мексиканских игроков с 48 голами.

Вела выступает за американский клуб с января 2018 года, также он играл за испанские "Саламанку", "Осасуну", "Реал Сосьедад", английские "Вест Бромвич" и "Арсенал". Он становился победителем юношеского чемпионата мира (игроки не старше 17 лет) в составе мексиканской сборной в 2005 году. В составе национальной команды Мексики он провел 72 матча, в которых забил 19 голов.