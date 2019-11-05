Посещаемость матчей КХЛ в сентябре и октябре стала рекордной за эти месяцы в истории лиги

ТАСС, 5 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала данные о посещаемости матчей регулярного чемпионата в сентябре и октябре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В сентябре прошло 143 матча регулярного чемпионата, которые посетили 946327 зрителей, в среднем 6759 человек на матче (рекордный показатель для сентября). Ранее наибольшая средняя посещаемость в сентябре была зафиксирована в сезоне-2014/15, когда 151 игру в среднем посетили 6300 человек. Кроме того, в сентябре впервые в истории лиги средняя вместимость арен превысила 9 тыс. человек (9053), их заполняемость составила 74,7% (лучший результат для сентября).

Средняя посещаемость в октябре также стала рекордной для этого месяца за все сезоны КХЛ: 930811 зрителей посетили 143 игры регулярного чемпионата (в среднем 6509 человек), заполняемость стала второй в истории - 74,9% (лучший результат - 75,9% в сезоне-2015/16).

С начала чемпионата средняя посещаемость составила 6633 зрителя (ранее рекордным было достижение 6278 человек в сезоне-2014/15), средняя вместимость арен - 8870 человек (ранее рекордом был показатель 8626 человек в сезоне-2018/19).

Лидером по приросту посещаемости является "Сочи" (+33% зрителей), второе место у "Северстали" (+31,8%), третье - у минского "Динамо" (+24,4%).

В текущем сезоне в Западной конференции лидирует московский ЦСКА (39 очков, 25 матчей), в Восточной конференции - казанский "Ак Барс" (39 очков, 25 матчей).