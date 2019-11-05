Тренерам могут разрешить запросы на видеоповтор в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 5 ноября. Главным тренерам клубов, выступающих в чемпионате Англии по футболу, могут разрешить делать запросы на рассмотрение эпизодов системой видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По информации источника, на следующей неделе пройдет встреча представителей всех клубов чемпионата Англии, на которой будет обсуждаться данная идея. Однако ожидается, что руководство Английской премьер-лиги отклонит эту идею из-за угрозы увеличения времени проведения матча и возможности тренеров намеренно затягивать игру. Также на встрече будут обсуждаться недостатки системы VAR, некоторые владельцы клубов высказываются за ее временную отмену (до исправления всех недочетов).

Тренерские запросы о видеоповторе разрешены в других видах спорта, например, в хоккее и волейболе.

После 11 туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует "Ливерпуль", набрав 31 очко, на втором месте располагается "Манчестер Сити" (25 очков), далее идут "Лестер" и "Челси" (по 23 очка).