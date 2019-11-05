РПЛ проводит проверку по факту драки фанатов на матче "Крылья Советов" - "Рубин"

ТАСС, 5 ноября. Российская премьер-лига (РПЛ) проводит проверку по инциденту, произошедшему во время матча 15-го тура чемпионата страны между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В понедельник "Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью со счетом 0:0, встреча прошла в Самаре. Во время игры в подтрибунном помещении произошла драка между фанатами команд, сотрудники полиции выстроились в живую цепь для того, чтобы разнять болельщиков.

"По факту драки болельщиков во время матча 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Рубин" лига проводит проверку. В Самару на место инцидента направлена комиссия премьер-лиги. Об итогах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Крылья Советов" занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 15 матчах. "Рубин" располагается на 12-й строчке (17 очков, 15 матчей).